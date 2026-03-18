ABEMAのバラエティ番組『ななにー 地下ABEMA』(毎週日曜20:00〜)#110が、15日に配信された。『ななにー 地下ABEMA』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○当時の気持ちを題材にした楽曲が誕生番組では、「いま気になる男女子16連発SP!」と題し、これまでの特に印象的だった回をプレイバック。さらに、個性豊かなゲストのその後を調査した。「波瀾万丈! 最強シングルマザー大集合! 壮絶な過去&リアルな今を激白SP」に出演した中学2年生