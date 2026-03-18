米メディアに語った優勝リング贈呈式参加ドジャース一筋でプレーし、昨季限りで現役を引退したクレイトン・カーショー氏が、大谷翔平投手らと本拠地で“再会”を果たすことになりそうだ。地元メディア「ドジャース・ネーション」のダグ・マッケイン氏が17日（日本時間18日）に公式X（旧ツイッター）を更新。カーショー氏がワールドシリーズの優勝リング贈呈式に出席することを明言したと伝えている。WBC決勝の舞台となったロー