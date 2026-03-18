【モデルプレス＝2026/03/18】タレントのビビアン・スーが3月18日、自身のInstagramを更新。息子との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】50歳台湾出身美女「口元が似てる」10歳息子の姿◆ビビアン・スー、息子から誕生日サプライズを報告3月19日に誕生日を迎えるビビアンは「びっくりしました」とつづり、10歳の息子が貯金箱に貯めていたお金で指輪をプレゼントしてくれたことを報告。このサプライズに「感動して言葉が