【モデルプレス＝2026/03/18】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が3月18日、自身のInstagramを更新。家族の好物ばかりの夕食を公開し、話題を呼んでいる。【写真】41歳元モー娘。「手が込んでてすごい」家族が好きな“手羽中の唐揚げのり塩味”披露◆石川梨華、家族の好物尽くしの夕食を公開石川は「チャーミークッキング」「夕飯をみんなでせーので食べれた日」と家族全員で食卓を囲んだ充実した時間を報告。「手羽中の唐揚げ