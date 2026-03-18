【モデルプレス＝2026/03/18】元フジテレビアナウンサー久慈暁子が3月17日、自身のInstagramを更新。夫でバスケットボールBリーグ・千葉ジェッツに所属する渡邊雄太選手とのディナーの様子を公開し、反響を呼んでいる。【写真】妊娠中の31歳元フジアナ「ガラス越しに旦那様が見える」お洒落なディナーショット◆久慈暁子、夫・渡邊選手とのディナーショット公開久慈アナは「Dinner with my husband」「お店からサプライズの デザー