あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「トイ・ストーリー・マニア！」の略語は？「トイ・ストーリー・マニア！」の略語はなんでしょうか？ヒントは、略すとカタカナ4文字になります。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「トイマニ」でした！トイマニとは、「トイ・ストーリー・マニア！」