◆オープン戦巨人―ヤクルト（１８日・東京ドーム）巨人の中山礼都外野手（２３）が１８日、ヤクルト戦（東京Ｄ）の試合前練習で一塁で守備練習を行った。ファーストミットで一塁に入りノックを受けた。侍ジャパンのサポートメンバーとして２月中旬から３月上旬まで侍ジャパンに同行。チームに再合流後、オープン戦ではここまで５試合で打率３割６分８厘、出塁率４割、得点圏打率４割と状態の良さをアピールしている。今