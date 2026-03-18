提供：笠岡市観光協会 岡山県の笠岡諸島への観光客を増やそうと、笠岡市は3月29日（日）、定期船とフェリーの往復料金を無料にするキャンペーン「航路運賃無料デー」を実施します。 対象は、住吉港（笠岡市笠岡）から飛島と六島に向かう旅客船と、伏越港（笠岡市十一番町）から白石島と北木島を結ぶフェリーです。 誰でも乗船でき、定員は定期船が75人、フェリーが約90人で、先着優先です