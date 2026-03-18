巨人の大勢投手が１８日、ＷＢＣを終え、この日行われるヤクルト戦の試合前練習から１軍本隊に合流した。仲間たちと笑顔で会話しながら練習を行った右腕は「うまく切り替えられたというか、シーズンに向けてみんなの顔を見て、次はこのメンバーで１年間しっかり戦っていこう！という気持ちになりました」と気を引き締めた。前回２３年大会ではチーム最多の４試合に登板して防御率０・００だった大勢。今大会は１次ラウンドの韓