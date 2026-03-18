続々と中盤から終盤に差し掛かっている2026年冬ドラマ。毎期ドラマをくまなくチェックしている筆者が、特に演技やキャラが輝いていたと感じる今期の女優ベスト5を、独断で挙げさせていただきます。◆『冬のさ、春のね』杉咲花ならではのリアリティ第1位は日本テレビ系『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系）主演の杉咲花さん。恋愛を“考えすぎてしまう”主人公・土田文菜を演じ、役柄の言動に賛否があるなかで卓越