オリックスは１８日、公式インスタグラム、Ｘでベネズエラ代表としてＷＢＣを制した守護神のアンドレス・マチャド投手を祝福した。マチャドがトロフィーを抱えた現地の写真を紹介。スペイン語で「世界チャンピオン、おめでとう！君は私たちの誇りだ」とメッセージを添えた。マチャドは今大会にセットアッパーとして６試合に登板。米国との決勝戦でも７回２死一塁から登板。１回１／３を投げ、２点を失ったが、勝利投手とな