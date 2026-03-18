2024年1月13日、愛知県阿久比町の住宅近くにある雑木林で男性の遺体が見つかった。この住宅は派遣社員、林治彦さん（52＝当時）所有のもので、マットレスの下から発見されたのは、林さんの遺体だった。【写真】愛知雑木林殺害事件に新たな展開。裁判が行われた名古屋地裁この前日、住宅から約100km離れた静岡県焼津市の駐車場で職務質問を受けた大谷将也被告（40）が逮捕された。車に知人女性を監禁していたという監禁容疑であ