日本スケート連盟は１８日、都内で理事会を開き、スピードスケート女子で五輪メダル日本女子最多１０個を手にした高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）、フィギュア女子で２月のミラノ・コルティナ五輪の団体と個人で銀メダルを獲得した坂本花織（シスメックス）に「特別功労賞」を贈ることを承認したと発表した。同賞は、スケートの競技力向上と普及発展に特に功績のあった人に贈られる。２人は今季限りでの引退を表明している。