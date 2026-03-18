あとから思えば「あのときのことが原因か」と思い当たることも、そのときには気づかないというケースも意外と多いようです。今回は友だちとの楽しい時間がキッカケで怖い思いをすることになった女性・浜中小夜さん（仮名・20代後半）に話を聞きました。◆帰省した幼馴染みと、お気に入りの居酒屋へ小夜さんには智子さんという、幼少期から仲の良い同級生で幼馴染みのような存在がいました。そんな智子さんから久々に地元へ帰省