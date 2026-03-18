【書評】『わたしたちの不完全な人生へ』／ヴェロニク・オヴァルデ・著村松潔・訳／新潮クレスト・ブックス／2035円【評者】東山彰良（作家）不運について私たちにできる最悪なことは、不運について分析することだ。例えば、あなたが石につまずいて転んだとする。なぜこんなところに石があるのか？なぜ自分はほかの道ではなく、よりによってこの道を選んだのか？神様はいったいなにを伝えようとしているのか？私たちのこ