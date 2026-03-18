先月、日本を訪れた外国人旅行者の数はおよそ350万人で、2月として過去最高を記録しました。政府観光局によりますと、今年2月に日本を訪れた外国人旅行者の数はおよそ346万6700人で、去年の同じ月と比べ6.4％増え、2月として過去最高を記録しました。去年は1月下旬から始まった旧正月が今年は2月中旬だったことで、韓国や台湾、香港などからの旅行客が増加し、いずれの国や地域でも2月として過去最高を記録。さらに欧米でも訪日需