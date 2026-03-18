南米、アルゼンチン政府はWHO＝世界保健機関からの脱退を完了したと発表しました。アルゼンチンのキルノ外相は17日、正式にWHOから脱退したと発表しました。アルゼンチン政府はWHOによる新型コロナウイルス対策が不十分だったことを理由に、「科学的根拠が乏しく、政治的理由に左右される国際機関の指示は受け入れない」とし、去年2月に脱退の方針を表明していました。今後はWHOから技術や資金協力を受けないとし、南北アメリカ大