巨人の松本剛外野手（32）が18日放送の日本テレビ「巨人14年ぶり日本一奪還へ！ヒーローになる覚悟」（前4・24）に出演。新天地で迎える新たなシーズンへの意気込みを語った。今季開幕を27日（対阪神、東京D）に控え、巨人ナインがインタビューに応じたVTRを放送するミニ特番。17日の初回に放送された山崎伊織投手（27）と岸田行倫捕手（29）に続く第2弾は、昨季最終登板で日米通算200勝を達成した田中将大投手（37）と日本ハ