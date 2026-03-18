東京女子プロレスのプリンセスタッグ王座を、上福ゆきとの「ＯｂｅｒＥａｔ（オーバーイーツ）」で保持する上原わかな（２９）が、Ｖ４防衛戦で激突する大物タッグ“丸呑み”を誓った。上原は２９日の両国国技館大会で、元ＷＷＥ女子タッグ王者のジェシー・マッケイ＆キャシー・リーの「ＴｈｅＩＩｎｓｐｉｒａｔｉｏｎ（ジ・インスピレーション）」を迎え撃つ。「すごくワクワクしています。アメリカで活躍する大物選手