日本スケート連盟の理事会が18日、都内で行われ、今季限りで現役引退するスピード女子の高木美帆（TOKIOインカラミ）、フィギュア女子の坂本花織（シスメックス）に特別功労賞を贈ることを承認した。高木は2月のミラノ・コルティナ五輪の銅メダル3個など冬夏通じて日本女子最多の五輪10個のメダルを獲得。坂本は22〜24年世界選手権3連覇や個人、団体とも五輪2大会連続メダルを獲得した。また、4月からスピードの強化部長に三