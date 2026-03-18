2025年1月に結婚を発表した女優の伊藤沙莉（31）と劇作家の蓬莱竜太氏（50）が、結婚後初となる「舞台共演」をすることが「週刊文春」の取材でわかった。【画像】伊藤沙莉と夫の蓬莱竜太氏NHKの朝ドラ「虎に翼」ヒロインから紅白歌合戦の司会までこなす伊藤が、結婚を発表したのは、2025年の1月のことだった。お相手は、かねてから交際が報じられていた蓬莱氏だった。伊藤沙莉©時事通信社芸能記者が語る。「伊藤が、