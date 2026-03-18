日本政府観光局は１８日、２月の訪日外国人客数（推計値）を発表した。日中関係の悪化を受け、中国からの訪日客数は前年同月比４５・２％減の３９万６４００人となり、３か月連続の大幅減となった。全体の訪日客数は６・４％増の３４６万６７００人で、２か月ぶりに前年同月を上回った。高市首相の台湾有事を巡る国会答弁を発端として、中国政府が日本への渡航自粛を呼びかけていることが影響している。中国からの訪日客数は２