長引くイラン攻撃で、物価高がさらに加速し、危機的な状況にある日本経済。そんな中、経済政策の舵取りを任されている、片山さつき財務相（66）が、事務所費を“二重計上”していたことが「週刊文春」の取材でわかった。【画像】純白ドレスで…31歳で再婚した夫と片山さつき氏「政治とカネ」の疑惑が浮上した片山財務相©時事通信社2団体で支出を二重計上する“錬金術”が3年間で13件現在、片山氏は「自由民主党東京都参