１８日（日本時間）に開催された決勝戦でベネズエラが米国を下し、初優勝を飾ったＷＢＣ。大会アンバサダーを務めた俳優・渡辺謙は、試合後、自身のＳＮＳを更新。感謝をつづった。決勝後の球場で、スペシャルサポーターを務めた二宮和也をバックハグしながらふざけ合う写真や、ゲスト出演したラーズ・ヌートバー選手との２ショットなどを添え「素晴らしい決勝戦を目の当たりにして胸が熱くなりました。不慣れな進行にスタッフ