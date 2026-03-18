小倉〜阿久根が直結国土交通省は2026年2月16日、熊本県と鹿児島県にかけて敷設されている国道3号「芦北出水道路」のうち、水俣IC〜出水IC間が2028年度（令和10年度）に開通する目処が立ったと発表しました。どのような道路で、開通したらどう便利になるのでしょうか。九州の主要国道のうち国道3号は、北九州市門司区から福岡、久留米、熊本、八代、水俣、出水、薩摩川内など、九州地方の西回りを通って鹿児島市中心部に至