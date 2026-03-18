テレ東では、3月22日（日）午後4時から、北山宏光のテレ東初冠番組となる「北山宏光のゴルフPARっといこうぜ！」を放送します。【動画】《予告》北山宏光出演！「産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ」スペシャルコメント本番組は、プライベートでも親交が深いという北山宏光、三浦翔平がそれぞれリーダーとなり、豪華ゲストと共にチーム対抗戦を繰り広げるゴルフエンターテインメント番組です。「週末ゴルフがもっと楽