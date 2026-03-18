リ・ハナ（韓国）が自身のインスタグラムを日本語で更新。「ゴルフもプライベートも載せてない写真が多すぎて…」と記すと、「いつかの写真まとめ」の第1弾を投稿した。【写真】ピンクのショートボブでカメラを見つめるリ・ハナ1枚目はサクラが満開のゴルフ場で撮った写真。白いミニスカウェアのハナもサクラにスマホを向けて撮影中のようだ。2枚目は前髪を揃えた明るいピンクのショートボブで、じっとカメラを見つめる写真、3枚目