ゴルフのトーナメント会場は“ネタの宝庫”。ただ、そのすべてを伝えることはなかなか困難なこと…。そこで現場記者がコースを歩くなか“見た”、“聞いた”もののなかからちょっと気になった1つのテーマ、すなわち“ヒトネタ”をご紹介！ 今回は「Vポイント×SMBCレディス」(千葉県）から。≪写真≫青木がテストした謎シャフト気になる性能は？国内女子ツアーは今季3試合目を迎える。各選手が新たなセッティングで開幕戦に臨む