在韓国日本大使館の公式サイトが18日に更新され、韓国の人気音楽グループ「BTS」が21日にソウルで開催するコンサートをめぐり、注意喚起を行った。在韓国日本大使館の公式サイトで「来る3月21日（土）午後8時から9時まで、ソウル市中心部の光化門広場において、BTSによる大規模公演が開催される予定です。当日、この周辺では極めて多くの人出が予想されており(警察当局は26万人を想定)、厳しい警備や交通規制が行われ、前日20