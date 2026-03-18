経済産業省は、熊本県内のレギュラーガソリンの平均小売価格が、5週連続で値上がりしたと発表しました。 経済産業省によりますと、おととい（3月16日）時点の県内の価格は、前の週の調査より一気に30.6円上がって190.6円となり、5週連続の値上がりとなりました。全国平均も5週連続の値上がりで、前の週の調査より29円高い190.8円でした。 調査した石油情報センターによりますと、190円台に乗ったのは1990年の調査開