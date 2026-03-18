◇プロ野球 オープン戦 阪神 6-2 ロッテ(18日、ZOZOマリン)ロッテは阪神相手に連勝ならず。序盤の失点に対し最後まで追いつけませんでした。ロッテ先発・木村優人投手は3回に1点を失うと、なおもランナーを2塁に置き阪神・森下翔太選手から2ランを被弾。WBC(ワールドベースボールクラシック)の戦いを終えチームに合流した森下選手のオープン戦第1号を浴び、この回3失点となりました。木村投手は3回以外は得点を許さず、5回まで投げ