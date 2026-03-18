中国電力が山口県上関町で計画している使用済み核燃料の中間貯蔵施設建設を巡り、町議会は18日の定例会本会議で、事業計画の早期提示を中国電に促す決議をするよう、議会へ求めた請願を賛成多数で採択した。改めての決議はしない見通しで、採択により早期提示を求める議会としての意思表示とした。今後、町長に結果を報告する。18日の本会議では委員長の柏田真一町議が審査結果を報告。採決に先立ち、賛否双方の立場から意見が