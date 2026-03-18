南海トラフ巨大地震が起きた際、山陽新幹線がこれまでより最大約20秒早く止まれるようになる。JR西日本は18日、揺れを検知して新幹線を自動停止させるシステムに、高知沖から宮崎沖の海底地震計網で得られた情報を取り入れると発表した。4月から。JR西によると、新たに取り入れるのは、防災科学技術研究所が2025年6月に整備した南海トラフ海底地震津波観測網「N―net（エヌネット）」のデータ。従来はJR西が山陽新幹線沿線と