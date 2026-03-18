広中平祐さん（撮影年月日不明）数学のノーベル賞といわれるフィールズ賞を受賞した数学者で、元山口大学長の広中平祐（ひろなか・へいすけ）京都大名誉教授が18日、死去した。94歳。山口県出身。広中さんが所長を務めた京都大数理解析研究所が明らかにした。方程式で記述される曲線や曲面など「代数多様体」の性質を調べる代数幾何学が専門。1954年に京都大卒業後、米ハーバード大で博士号を取得、68年にハーバード大教授とな