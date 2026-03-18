NHKの井上樹彦会長（68）が18日、東京・渋谷の同局で定例の会長・メディア総局長会見を行い、受信料を滞納するホテル運営会社に対し、民事訴訟を起こした件についてコメントした。同局は12日、受信料を滞納する福岡県と北海道のホテル運営会社に対し、受信料の支払いを求める民事訴訟を起こしたことを発表。滞納事業所への民事訴訟は7年ぶり。井上会長は「長期間にわたって受信料をお支払いいただいていない事業者に対する民