お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が17日に自身のアメブロを更新。娘・こうめちゃんが幼稚園の最終登園日であったことをつづった。【映像】北斗晶「可哀想なくらいでした」2歳の初孫とのハワイ旅行で“不運”この日、小原はこうめちゃんが幼稚園の最終登園日だったことを報告し「今日もたのしんでくるぞーーー!!!」とこうめちゃんの写真を公開。「登園前の撮影会よくもめたりも、したけど全部楽しかったよ いっぱい思い