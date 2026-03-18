指名打者部門で今大会のベストナインに選ばれた大谷【マイアミ共同】WBCの主催者は17日、ベストナインを発表し、日本の大谷が指名打者（DH）部門で選ばれた。大会最多タイの3本塁打、打率4割6分2厘、7打点だった。前回はDHと投手の2部門で選ばれ、2大会連続受賞。初優勝のベネズエラが3人、準優勝の米国から最多の4人が選ばれた。受賞者は以下の通り。▽捕手ウェルズ（ドミニカ共和国）▽一塁手アラエス（ベネズエラ）▽