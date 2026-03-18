タレントの鈴木紗理奈（48）が18日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。米国に留学中の長男と第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を観戦したことを報告した。ストーリーズで準決勝のベネズエラーイタリア戦を観戦したことを報告。「日本がおるはずやった準決勝！！！こうなったらベネズエラ応援」とハイテンションでベネズエラ人と応援する動画などを公開。球場のビジョンに映り込む様子も披露した。