俳優の川崎麻世が17日に自身のアメブロを更新。長年の友人たちから豪華料理で誕生日を祝ってもらったことを報告した。【映像】川崎麻世ら総勢70人で“バカ騒ぎ”新年会この日、川崎は「昨夜は25年近く仲良くして頂いてる」という友人たちから、毎年恒例となっている誕生日祝いの食事会に招待されたことを説明。「去年は銀座吉兆 今年は『銀座嘉禅』で豪華な中華料理を頂きました」と明かし、友人たちとの写真を公開した。提