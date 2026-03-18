「オープン戦、ロッテ２−６阪神」（１８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）阪神がロッテに勝利した。中野の適時二塁打で先制後、森下のオープン戦１号２ランで追加点。六回には木浪が適時二塁打を放つなど、効果的に得点を重ねた。一方、先発の新外国人・ルーカスは、制球に苦しみながらも５回２失点と粘りの投球。開幕ローテ入りはほぼ確実なものとした。試合は０−０で迎えた三回、中野の適時打で先制し、なおも２死二塁。木