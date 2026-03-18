先月、日本を訪れた外国人旅行者の数は340万人を超え、2月としては過去最多を更新しました。日本政府観光局によりますと、先月、日本を訪れた外国人旅行者はおよそ346万6700人でした。去年の2月と比べ6.4パーセント増加し、2月の人数として過去最多を更新しました。旧正月がことしは2月中旬となったことや根強い訪日旅行人気を受け、韓国や台湾、アメリカなど多くの国から訪日客が増加したことが要因とみられます。一方、訪日自粛