米国がベネズエラとの決勝戦に２―３と惜敗。史上最強軍団と称されながら２大会ぶりＶ奪還を逃し、批判が主将アーロン・ジャッジ外野手（３３）に集中している。「３番・右翼」で出場し、４タコ３三振。６回には二死一塁の反撃チャンスに三ゴロ、最終打席となった８回にも２番・ハーパーに同点２ランが飛び出して一気に空気が変わった中で三振に倒れた。ジャッジは「私の仕事は優勝して金メダルを持ち帰ることでした。それがで