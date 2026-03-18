法人税など約１億５７００万円を脱税したとして法人税法違反などの罪に問われているインフルエンサーの宮崎麗果こと黒木麗香被告（３８）の初公判が１８日、東京地裁で開かれ、その手口が明らかになった。起訴状によると広告代理業「Ｓｏｌａｒｉｅ（ソラリエ）」の代表を務める黒木被告は架空の業務委託を計上し、法人税など約１億５７００万円を脱税した罪に問われている。黒木被告は「間違いありません」と答え、起訴内容を