生け花の流派の垣根を越えて作品を発表する「石川県いけばな展」が、18日から金沢市内の百貨店で始まりました。金沢エムザで18日から始まった10流派が参加する石川県いけばな展。会場には、それぞれの流派の伝統を重んじた作品から、自由な発想で風情豊かに生けられた意欲作など、188点が並んでいます。会場には、モモやサクラなど春の息吹が感じられる花を使った作品が多く展示されていました。 こちらの作品は、ユリやコデマ