大相撲春場所１１日目（１８日、大阪府立体育会館）、東幕下４枚目の炎鵬（３１＝伊勢ヶ浜）が十両荒篤山（３２＝荒汐）を突き落として５勝目（１敗）。関取復帰へ大きく前進した。約３年ぶりとなる十両の土俵に上がると、観客からは大きな声援が送られ、勝ち名乗りを受けると割れんばかりの拍手で祝福された。花道を引き揚げた炎鵬は「自分を信じて土俵に上がりました。しっかり落ち着いて相撲を取れた。観客のかけ声？相撲