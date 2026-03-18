ユーチューバーのてんちむが１７日、インスタグラムのストーリーズで、自身の子どもの父親をめぐるウワサなどを否定した。「子どもの父親とかについて言及するつもりは全然ないんですが」と切り出し、Ｘ（旧ツイッター）で出回っているウワサを紹介。それは「てんちむはオーディションして勝ったから種貰った」「中国国籍だから養育費が減らされた」という内容だといい、「謎の噂が一人歩きしてるらしいんです」と明かす。「そも