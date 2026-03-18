原油高・ドル高が一服＝東京為替概況 前日の市場でドル円はロンドン朝の159.49円からNY午前に158.72円まで売りが出た。ホルムズ海峡の再開への期待などがドル売りを誘った。その後159円台を回復し、159.00円前後で東京朝を迎えると、まずは円高が優勢となり、158.80円を付けたが、中東情勢への警戒感が根強く159.14円まで反発した。17日のイスラエルによる攻撃でイランの最高安全保障委員会ラリジャニ事務総長の死亡が