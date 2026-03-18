ドル円１５８．７５近辺、ユーロドル１．１５４０近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は158.75近辺、ユーロドルは1.1540近辺で推移している。ドル円は東京午前の159.14付近を高値に下落。ロンドン朝方に158.57付近まで安値を広げた。足元ではやや下げ渋っている。ユーロドルは東京昼までは上値重く推移し、安値を1.1532付近に更新。その後は反発して1.1549付近に高値を伸ばした。足元では上値を抑えら