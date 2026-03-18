ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation Portal リモートプレーヤー向けに、リモートプレイとクラウドストリーミング中に1080p高品質モードなどを追加するシステムソフトウェアアップデートの提供を開始した。 1080p高画質モードでは、従来の1080p標準モードよりも高いビットレートでゲームをプレイ可能。より滑らかで高精細な