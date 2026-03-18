◆ＷＢＣ決勝米国２―３ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）嵐・二宮和也が１８日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。ＷＢＣを配信するＮｅｔｆｌｉｘのＷＢＣスペシャルサポーターとしての感想をつづった。二宮はベネズエラが表彰台に上がっている写真と共に「私のＷＢＣが終わりました。本当に関わらせてもらって嬉しかったです。ありがとうございます」と感謝の言葉を投稿。続けて「ただ、拙いＭＣ